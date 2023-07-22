Tayvan, Çin'e ait 37 uçak ve 7 gemi tespit etti - Son Dakika
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Tayvan, Çin'e ait 37 uçak ve 7 gemi tespit etti

22.07.2023 15:12

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı yakınlarında Çin'e ait 37 uçak ve 7 geminin tespit edildiğini duyurdu. Tayvan Silahlı Kuvvetleri, durumu izleyerek karşılık vermek üzere uçakları, donanma gemilerini ve füze sistemlerini görevlendirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 06.00 sıralarında Çin'e ait 37 uçağın ve 7 geminin Tayvan Boğazı yakınlarında tespit edildiğini duyurdu.

UÇAKLAR, GEMİLER VE FÜZE SİSTEMLERİ KARŞILIK İÇİN HAZIR

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün sabah 06.00 itibariyle Tayvan çevresinde 37 Çin Halk Kurtuluş Ordusu uçağı ve 7 Çin Halk Kurtuluş Donanması gemisi tespit edilmiştir. Tayvan Silahlı Kuvvetleri durumu izledi ve bu faaliyetlere karşılık vermek üzere uçakları, donanma gemilerini ve karada konuşlu füze sistemlerini görevlendirdi" denildi.

TAYVAN'IN HAZIRLIK TATKBİKATI 24-28 TEMMUZ'DA

Öte yandan; Çin'in, temmuz ayında toplamda 369 askeri uçak ve 146 gemiyi Tayvan etrafına gönderdiği kaydedildi. Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı "Han Kuang" tatbikatını bu yıl 24-28 Temmuz'da düzenlemeyi planlıyor.

İÇ SAVAŞTAN SONRA ORTAYA ÇIKAN AYRILIK DEVAM EDİYOR

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Tayvan, Çin'e ait 37 uçak ve 7 gemi tespit etti - Son Dakika


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