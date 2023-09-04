Haikui Tayfunu Tayvan'ı vurdu: 116 kişi yaralandı, 260 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika

Haikui Tayfunu Tayvan'ı vurdu: 116 kişi yaralandı, 260 bin ev elektriksiz kaldı

Haikui Tayfunu Tayvan\'ı vurdu: 116 kişi yaralandı, 260 bin ev elektriksiz kaldı
Son Güncelleme: 04.09.2023 20:06

Tayvan'ın güneyinde etkili olan Haikui Tayfunu nedeniyle ülke adeta savaş alanına döndü. Tayfun nedeniyle 116 kişi yaralanırken 260 bin ev de elektriksiz kaldı. Tayfunun etkisiyle toprak kaymaları ve şiddetli yağışlar meydana gelirken bazı şehirlerde tatil ilan edildi.

Tayvan'da 4 yıl sonra karaya vuran ilk ilk tayfun olan Haikui Tayfunu'nu ülkede büyük hasara neden oldu. Tayfunun etkili olduğu 2 gün içerisinde 116 kişi yaralanırken özellikle dağlık kesimlerde çok sayıda toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle güneydoğu bölgesinde toplam 7 bin kişi tahliye edilirken 260 bin ev elektriksiz kaldı.

ŞİDDETLİ TAYFUN NEDENİYLE TATİL İLAN ETTİLER

Tayfunun şiddetinin en fazla hissedildiği dün güney, doğu ve iç kesimlerdeki şehirlerde 1 gün tatil ilan edilirken feribot seferlerine de ara verildi. Tayvan Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada 208 yurt içi ve 23 yurt dışı uçuşun ertelendiği kaydedildi.

ÇİP ÜRETİM MERKEZİ TAYFUNDAN ETKİLENMEDİ

Öte yandan dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Tayvan'daki tesislerinin normal şekilde çalıştığını ve tayfundan etkilenmediğini açıkladı.

TAYFUN ÇİN'E DOĞRU İLERLİYOR

Bugün itibarıyla etkisini yitiren Haikui Tayfunu Çin'e doğru ilerliyor. Tayfunun yarın sabah saatlerinde Çin'in Guangdong ve Fujian eyaletleri arasındaki Shantou şehri yakınlarına ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Enerji, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haikui Tayfunu Tayvan'ı vurdu: 116 kişi yaralandı, 260 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haikui Tayfunu Tayvan'ı vurdu: 116 kişi yaralandı, 260 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika
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