Tayvan'da Okul Anasınıfındaki Öğrencilere Uyuşturucu Madde İçeren Şurup Verildi

Tayvan'da bir okulda okul anasınıfına giden öğrencilere uyuşturucu madde içeren şurp verildi. Ada büyük bir endişeye sebep olan olay sornası soruştruma başlatıldı.

New Taipei City'deki bir anaokulunun öğretmenleri, fenobarbital ve benzodiazepinler gibi maddeler içeren öksürük şurupları kullanarak öğrencileri sakinleştirmekle suçlandı.

Polis, büyük bir tepkşi çeken olay iel ilhili, öğrencilere neden uyuşturucu madee içeren şurupların verildiğinin henüz net olmadığını söyledi.

Çocuklara şurupalrı yazan doktorlara ağır para cezasının yanı sıra altı ay meslekten uzaklaştırılma cezası verildi.

olay sonrası tutuklanan müdür ve yardımcısı kefaletle serbest bırakıldı.

Bir Tayvanlı eczacı, yerel medyaya, bazı öksürük ve gastrointestinal ilaçların fenobarbital içerdiğini söyledi.

Fenobarbital içeren ilaçlar genellikle epilepsi tedavisinde veya cerrahi anestezi olarak kullanılır ve temin etmeleri zor olabilir.

Benzodiazepinler, çoğunlukla şiddetli anksiyete tedavisinde kullanılan bir depresan ilaç sınıfıdır.

Bu ilaçlar son derece bağımlılık yapıcıdır ve aşırı dozda kullanıldığında uyuşukluğa ve nefes darlığına neden olabilir.