Tayvan'da trafik ışıklarında cinsel aktivite - Son Dakika
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Tayvan'da trafik ışıklarında cinsel aktivite

Tayvan'da trafik ışıklarında cinsel aktivite

02.06.2023 12:40

Tayvan'ın başkenti Taipei City'de bir çift, motosikletleriyle trafik ışıklarında beklerken cinsel aktivitelerde bulundu. Yeşil ışığın yandığını fark etmeyen çift, bir vatandaş tarafından çekilen video ile sosyal medyada paylaşıldı. Toplum ahlakına aykırı davrandıkları için en ağır şekilde cezalandırılmaları isteniyor.

Tayvan'ın 'da birçift, trafik ışıklarında beklerken motosikletlerinde cinsel aktivitelerde bulundu.

Çiftin, Tayvan'ın başkenti Taipei City'de bir kesişmedeki diğer araçlarla birlikte bir trafik ışığına durdukları bildirildi.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, başkent Taipei City'de ışığın yeşile dönmesini beklerken, kadının arkasında oturan erkek, kadının göğsüne dokundu ve kadının cinmsel organını okşamaya başladı.

Çift, yaptıkları işe çok daldıkları için yeşil ışığın yandığını fakr etmeleri yedi sekiz dakika sürdü.

Yoldan geçe nbir vatandaş çiftin, videosunu çekip sosyla medyada paylaşıtı. Sosyal medya kullanıcların çiftin sadece trafiği aksatmadıklarını ayrıca toplum ahlakına yakırı davrandıkları için en ağır şekilde cezalandırılmalrını istedi.

Polis, çiftin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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Tayvan, Dünya, Son Dakika

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