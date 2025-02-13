Tayvan\'daki Alışveriş Merkezinde Patlama: 5 Ölü, 7 Yaralı

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TAYVAN'ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Tayvan'ın Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' alışveriş merkezinin tadilatta olan 12'nci katında bir patlama meydana geldi. Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.