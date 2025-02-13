TAYVAN'ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Tayvan'ın Taichung şehrindeki 'Shin Kong Mitsukoshi' alışveriş merkezinin tadilatta olan 12'nci katında bir patlama meydana geldi. Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Tayvan'daki Alışveriş Merkezinde Patlama: 5 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?