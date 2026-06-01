TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye ulaştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u; Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, Finlandiya Parlamentosu AB İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Miapetra Kumpula-Natri, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ve Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Departmanı Direktörü Laura Kamras karşıladı.
Son Dakika › Dünya › TBMM Başkanı Kurtulmuş Helsinki'ye Gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?