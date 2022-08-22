Kapı koluna bırakılan peçete kadını hastanelik etti - Son Dakika
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Kapı koluna bırakılan peçete kadını hastanelik etti

22.08.2022 10:27

ABD'nin Teksas eyaletinde aracının kapı koluna sıkıştırılan peçeteyi atan kadının kapı koluna dokunmasıyla parmakları uyuşmaya başladı. Nefesi kesinden kadın hastaneye kaldırıldı.

Teksas'ta yaşayan Erin Mims adlı şahıs Houston'da kocasıyla bir restoranda doğum gününü kutladı. Kutlamanın sonunda arabalarına doğru giden çift arabanın kapı koluna peçetenin sıkıştırıldığını gördü.

Filmlerdeki sahneleri aratmadı! Arabasının kapı koluna sıkışan peçeteye dokunan kadın zehirlendi

"ELLERİM UYUŞMAYA BAŞLADI"

Eşinin, "Kapıya peçeteyi sen mi koydun?" diye sorduğunda 'hayır' cevabını alan Mims daha sonra peçeteye dokundu. Bir süre sonra fenalaşmaya başlayan kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadın burada yaptığı açıklamada, "İçeri girdim, ellerimi yıkadım ve belki iki dakika sonra parmak uçlarım karıncalanmaya başladı. Beş dakika sonra tüm kolum karıncalanmaya başladı, sonra uyuşmaya başladı, başım döndü, nefes alamadığımı hissettim. Aynı anda bir sürü belirtiler yaşadığım için paniklemeye başladım" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ELİMLE SARSAYDIM ÖLEBİLİRDİM"

Öte yandan tedavisinin ardından da açıklamalarda bulunan genç kadın, "Doktorlar bilinmeyen bir maddeden akut zehirlenme geçirdiğimi söyledi. Küçük miktar beni mahvetti. Yani bir düşünün, eğer onu bütün elimle sarsaydım muhtemelen ölebilirdim" şeklinde konuştu.

Filmlerdeki sahneleri aratmadı! Arabasının kapı koluna sıkışan peçeteye dokunan kadın zehirlendi
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Son Dakika Dünya Kapı koluna bırakılan peçete kadını hastanelik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapı koluna bırakılan peçete kadını hastanelik etti - Son Dakika
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