Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi - Son Dakika
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Dünya

Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi

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Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
21.05.2025 15:05  Güncelleme: 15:21
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Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
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Polonya'nın Nowy Targ kasabasında yaşanan olayda, sokak lambasına yaslanan bir adamın ağırlığıyla lamba devrildi ve yoldan geçen bir kadının üzerine düştü. Kadın, hızlı refleksleri sayesinde ciddi yaralanma tehlikesini atlattı. Olayın ardından belediye, kasabadaki tüm sokak lambalarının kontrol edilip, gerekli bakımlarının yapılacağını duyurdu.

Polonya'nın güneyindeki küçük kasaba Nowy Targ'da, sıradan bir gün beklenmedik bir kazayla son buldu. Yerel saatle öğleden sonra yaşanan olayda, bir sokak lambasına yaslanan adam, lambanın devrilmesine ve yoldan geçen bir kadının üzerine düşmesine neden oldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek, kasaba meydanındaki sokak lambasına yaslanarak telefonuyla konuşuyordu. Kısa bir süre sonra, muhtemelen zamanla yıpranmış veya zeminde oluşan çatlaklar nedeniyle sabitliğini kaybetmiş olan lamba direği, adamın ağırlığıyla birlikte aniden devrildi.

O sırada kaldırımdan geçmekte olan 35 yaşındaki Maria K., direğin tam altında kalarak ciddi yaralanma tehlikesi atlattı. Hızlı refleksleri sayesinde kadın, direğin çarpma anında kenara sıçramayı başardı, ancak yine de omuz ve bacak bölgesinde hafif sıyrıklar oluştu.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Maria K.'nın durumunun ciddi olmadığı, ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Nowy Targ Belediye Başkanı Tomasz Nowak yaptığı açıklamada: "Bu üzücü olay, kasabamızdaki kent mobilyalarının bakımı konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini gösterdi. Benzer lambaların tümünü kontrol edip, gerekli bakımları yapacağız," dedi.

Yerel polis, olayın kaza olarak değerlendirildiğini, ancak belediyenin sokak mobilyalarının bakımıyla ilgili ihmal olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Kazaya neden olan adam ise şok geçirdiği bildirilen açıklamalarda, "Sadece telefonla konuşmak için yaslanmıştım, birden direğin sallandığını hissettim" dedi.

Nowy Targ Belediyesi, kasabadaki tüm sokak lambalarının acil güvenlik kontrolünden geçirileceğini ve eskiyen altyapının yenileneceğini duyurdu.

Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi

Güvenlik, Polonya, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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