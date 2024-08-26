Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Dünya

Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Telegram CEO\'su Pavel Durov\'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Telegram uygulamasına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CEO Pavel Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin olarak AB yasalarına uyulduğu ve platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olmadığı belirtildi.

26.08.2024 11:55
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Telegram uygulamasına ait sosyal medya hesabından Pavel Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır" denildi.

Telegram'dan Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere AB yasalarına uymaktadır, moderasyonu endüstri standartları dahilindedir ve sürekli gelişmektedir. Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yoktur ve Avrupa'da sık sık seyahat etmektedir. Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır. Dünya çapında neredeyse bir milyar kullanıcı Telegram'ı iletişim aracı ve hayati bilgi kaynağı olarak kullanıyor. Bu durumun hızlı bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Telegram hepinizin yanında" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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