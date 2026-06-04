ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısının kabul edildiği bildirildi. Oylamada, 208 'hayır' oyuna karşılık Kongre üyelerinin 215 'evet' oyu kullandığı açıklandı. Tasarının Senato'dan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısının, ABD Başkanı Trump'ın masasına gideceği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Temsilciler Meclisi'nden İran'a Savaş Yetkileri Tasarısı - Son Dakika
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