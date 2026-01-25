Terör örgütü SDG uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 genç hayatını kaybetti

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam hükümeti ile terör örgütü YPG/ SDG arasında varılan ateşkes süreci devam ederken SDG unsurları bölgede çok sayıda ihlal yaptı.

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, ÇOK SAYIDA GENÇ ALIKONULDU

SDG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin de Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi. Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde de SDG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.

HALEP KIRSALINA BOMBARDIMAN

Suriye Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada ise, "YPG, Halep kırsalındaki bölgelere bombardımanını yineledi. Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Cerablus kırsalındaki El-Havi köyünde bir ev, örgütün kontrolünde bulunan Aynularab bölgesinden fırlatılan bir füzeyle hedef alındı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan bölgede incelemelerde bulunduğu ve can kaybı ya da yaralanmanın kaydedilmediği aktarıldı.

SURİYE ORDUSU İKİ İNSANİ KORİDOR AÇTI

Öte yandan SDG'nin ateşkesi ihlal eden hamlelerine rağmen Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu. Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu. İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.

24 ARAÇLIK KONVOY HALEP'TEN YOLA ÇIKTI

Suriye hükümeti de SDG işgalindeki Aynularab'a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy Halep'ten yola çıktı.