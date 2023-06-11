THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

11.06.2023 15:57

THY'nin New York seferini yapan uçağından bir yolcu olan 11 yaşındaki engelli ABD'li çocuk fenalaştı. Yolcular arasındaki bir doktorun kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayan çocuk, Budapeşte'ye acil iniş yapan uçaktan indirilerek ambulansa bindirildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

THY'nin New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı.

YOLCULAR ARASINDAKİ BİR DOKTOR KALP MASAJI YAPTI

Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda 'doktor' anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı.

THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte'ye acil iniş kararı aldı. THY uçağı, 10.25'de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AMBULANSA BİNDİRİLDİLER

Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi. THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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