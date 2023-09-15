THY uçağının iniş takımında ceset bulundu - Son Dakika

THY uçağının iniş takımında ceset bulundu

THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
Son Güncelleme: 15.09.2023 08:58

Türk Hava Yolları'nın Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağın teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakta yapılan incelemede kaçak bir yolcunun cesedi tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam- İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu.

TEKNİK BAKIM SIRASINDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı. Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya THY uçağının iniş takımında ceset bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Fenerbahçe Futbolcularının Arabada Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu
10:40 Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu
10:31 Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı
10:26 İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
10:03 Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu
10:03 Kulisleri sallayan iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı
09:54 BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü
09:43 Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi
09:36 Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 11:12:22. #1.11#
SON DAKİKA: THY uçağının iniş takımında ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement