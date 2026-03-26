Ticaret Bakanı Bolat\'tan UK ile Görüşme

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı vesilesiyle Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Kyle ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, muhatabım Sayın Bakan ile Serbest Ticaret Anlaşmamızın daha da genişletilerek yatırımlar ve hizmetler sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakerelerin ilerletilmesinden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettik. İş birliğimizin sadece ticari alanda kalmayıp; savunma sanayii, havacılık ve enerji sektörlerini de kapsıyor olmasını ayrıca değerlendirdik. Birleşik Krallık ile her alanda güçlenen iş birliğimizi daha da derinleştirmek ve ticaret hacmimizi 40 milyar doların üzerine çıkarmak üzere çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.