Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Maliye Bakanı ile Ekonomik İlişkileri Değerlendirdi - Son Dakika
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Dünya

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Maliye Bakanı ile Ekonomik İlişkileri Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Maliye Bakanı ile Ekonomik İlişkileri Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

08.08.2024 10:15
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile bir araya geldi.

Bakan Bolat açıklamasında, "Bugün İslamabad'da, Pakistan Maliye Bakanı Sayın Muhammad Aurangzeb ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmalarımızın öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Görüşmemizde, ticaret hacmimizin artırılması, firmalarımızın yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldık. 2023 yılında Türkiye-Pakistan ticaret hacmi 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aşmıştır. Pakistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak işbirliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Maliye Bakanı ile Ekonomik İlişkileri Değerlendirdi - Son Dakika

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