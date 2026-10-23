Tiger Shroff'a silahlı saldırı soruşturmasında 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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BBC

Tiger Shroff'a silahlı saldırı soruşturmasında 10 şüpheli gözaltında

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Tiger Shroff\'a silahlı saldırı soruşturmasında 10 şüpheli gözaltında
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Bollywood oyuncusu Tiger Shroff'un aracına Mumbai'de ateş açılmasıyla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı; saldırıyı Lawrence Bishnoi çetesinin üstlendiği iddiası polis tarafından doğrulanmadı.

Bollywood yıldızı Tiger Shroff'u hedef alan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma genişliyor. BBC'nin haberine göre Mumbai polisi şimdiye kadar 10 şüpheliyi gözaltına aldı ya da tutukladı; müfettişler silahların birkaç eyalet üzerinden nasıl ulaştırıldığını ve saldırganlara yapılan ödemeleri inceliyor.

36 yaşındaki oyuncu pazar akşamı, film yıldızlarının yaşadığı Mumbai'nin Juhu semtinde futbol oynadıktan sonra BMW'siyle sahadan ayrılırken araca ateş açıldı. Shroff kurtuldu; şoförü ve oyuncuyu görüntülemeye gelen bir vlogger yaralandı.

Saldırıdan kısa süre sonra Hindistan'ın en çok bilinen çete liderlerinden Lawrence Bishnoi'nin çevresinden birine ait olduğu öne sürülen bir sosyal medya paylaşımı yayıldı ve saldırı üstlenildi. Ayrıca Anil Pandit adını kullanan bir kişinin ses kaydı ortaya çıktı; kayıtta Shroff'un, Bishnoi'nin yıllardır tehdit ettiği Salman Khan ile bağlantısı nedeniyle hedef alındığı iddia edildi.

Mumbai polisi bu iddiaları doğrulamadı ve saldırının arkasında Bishnoi çetesinin olduğunu henüz belirlemedi. Müfettişler saldırıyı kimin, neden emrettiğini araştırıyor.

Saldırı, Bollywood'un önde gelen isimlerine yönelik bir dizi tehdit ve saldırının ardından geldi. 2024'te Salman Khan'ın evinin önüne, bu yıl da yönetmen Rohit Shetty'nin evine ateş açılmıştı. Olaylar, 1990'larda organize suç örgütlerinin film sektörü üzerinde nüfuz kurduğu dönemin hatırlanmasına yol açtı.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
HindistanMumbaiPolisDünyaSon Dakika

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