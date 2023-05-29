TikTok hilesi poşe yumurta yaparken yüzünü yaktı - Son Dakika
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TikTok hilesi poşe yumurta yaparken yüzünü yaktı

TikTok hilesi poşe yumurta yaparken yüzünü yaktı

29.05.2023 18:30

İngiltere'de bir TikTok kullanıcısı, mikrodalgada poşe yumurta yaparken yüzünü yaktı. Yumurtanın kabuğu içerideki ısıyı tutarak kendi kendine pişmeye devam edebileceği uyarısında bulunan Shafia Bashir, bu yöntemi denemek isteyenleri uyardı.

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Shafia Bashir, bir 'TikTok hilesi' olarak bilinen yöntemi kullanarak poşe yumurta yapmayı denedi ve sonrasında büyük acı yaşadı. Shafia bir fincana kaynar su ekleyip yumurtayı koydu ve mikrodalgada birkaç dakika pişirdi. Ancak soğuk yemek kaşığını yumurtaya değdirdiğinde, yumurta birden bire patlayarak yüzünün sağ tarafını yaktı, bu da onu büyük acı içinde bıraktı. Yüzündeki yaralar şimdi iyileşmiş olsa da Shafia, bu popüler yemeği denemek isteyen diğer insanları uyardı.

"MİKRODALGADAN ÇIKAN YUMURTA PİŞMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Yüzü yanan Shafia, olayın son derece acı verici ve korkutucu olduğunu belirtti. Mikrodalgada kaynar su ve yumurta ile işlem yaptıktan sonra 12 saat boyunca yanma hissi yaşadığını söyleyen 37 yaşındaki TikTok'çu, mikrodalgada kabuklu yumurtaların pişirilmesinin tehlikeli olabileceğini, çünkü kabuğun içerideki ısıyı tutabileceğini ve yumurtanın mikrodalgadan çıkarıldıktan sonra bile kendi kendine pişmeye devam edebileceğini belirtti.

Shafia, bu yöntemle yumurta pişirirken herhangi bir ani hareketin patlamaya neden olabileceği konusunda kendisini izleyenleri uyardı. Olayın ardından Shafia, bir daha asla yumurta yememe konusunda kararlı. Ancak durumun komik yanını da görebiliyor ve bunu TikTok videolarında gösteriyor.

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