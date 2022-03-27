TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor? - Son Dakika

Rusya- Ukrayna krizine ''dünyanın ilk TikTok savaşı'' diyenler var.

Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, bombalanan kentlerin, Ukraynalıların sığınaklardaki hayatlarının görüntüleri ve propaganda içeriklerinin ortak özelliği TikTok'ta milyonlarca kişi tarafından izlenmiş olmaları.

Eğlence amaçlı kurulan TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu.

Özellikle Z kuşağı, haberleri de buradan takip ediyor.

Ancak, yeni bir araştırmaya göre, TikTok algoritması kullanıcıları doğruluğu şaibeli savaş içeriklerine yönlendiriyor, yani dezenformasyonu besliyor.

TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor?