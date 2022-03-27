TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor? - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor?

27.03.2022 13:14
TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor?

Rusya-Ukrayna krizine ''dünyanın ilk TikTok savaşı'' diyenler var. Eğlence amaçlı kurulan TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu. Özellikle Z kuşağı, haberleri de buradan takip ediyor.

Rusya- Ukrayna krizine ''dünyanın ilk TikTok savaşı'' diyenler var.

Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, bombalanan kentlerin, Ukraynalıların sığınaklardaki hayatlarının görüntüleri ve propaganda içeriklerinin ortak özelliği TikTok'ta milyonlarca kişi tarafından izlenmiş olmaları.

Eğlence amaçlı kurulan TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu.

Özellikle Z kuşağı, haberleri de buradan takip ediyor.

Ancak, yeni bir araştırmaya göre, TikTok algoritması kullanıcıları doğruluğu şaibeli savaş içeriklerine yönlendiriyor, yani dezenformasyonu besliyor.

TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor?

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi! Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi! Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini işgal etti Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini işgal etti

Ukrayna, İşgal, Medya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor? - Son Dakika

BBC

Son Dakika
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement