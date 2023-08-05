TikTok Yıldızı, Annesinin Sevgilisini Öldürmekten Suçlu Bulundu - Son Dakika
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TikTok Yıldızı, Annesinin Sevgilisini Öldürmekten Suçlu Bulundu

05.08.2023 14:44

TikTok fenomeni Mahek Bukhari ve annesi Ansreen Bukhari, annesinin sevgilisini öldürmek suçundan suçlu bulundu. Saqib Hussain'in annesiyle ilişkisini ifşa etme tehdidi yüzünden gerçekleşen bu olay, yüksek hızlı bir kovalamacayla sonuçlandı. Leicester Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, iki kadının Hussain'i susturmak için bir plan yaptığı ve onu cezbetmek için para kullandığı ortaya çıktı. Hussain ile Ansreen arasındaki ilişki sona erdirmek isteyen Ansreen, şantaj yaparak ilişkiyi bitirmeye zorlandı. Mahkeme jürisi, olayın sıradan bir trafik kazası olmadığını belirtti. Hussain'in ölümü, Ijazuddin'in ailesi tarafından çok acı verici olarak nitelendirildi.

TikTok yıldızı Mahek Bukhari ve annesi Ansreen Bukhari, annesinin sevgilisini öldürmek suçundan suçlu bulundu. Şubat 2022'de yüksek hızlı bir kovalamaca sonucu Saqib Hussain'i ölüme götüren bu olayın arkasında, Hussain'in annesiyle olan ilişkisini ifşa etme tehdidi yattığı ortaya çıktı.

TikTok yıldızı annesini cinsel içerikli görüntüleri yayınlamak ile tehdit eden annesinin sevgilisini öldürmekten suçlu bulundu

Leicester Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, iki kadının "pusu" planıyla Hussain'i susturmaya karar verdikleri ve parayı kullanarak onu cezbetmeye çalıştıkları duyuldu. Skoda ile 100 mil hızla seyreden Hussain'in kaza yapması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından iki kadın, iki cinayet suçundan yargılandı.

Hussain ile Ansreen arasındaki ilişki yaklaşık üç yıldır devam etmiş ve Hussain "onunla aşık gibi görünüyordu". Ancak 2022'nin Ocak ayında Ansreen ilişkiyi sona erdirmek istedi, fakat Hussain "giderek takıntılı hale geliyor ve bu ilişkinin bitişini kabul etmiyordu". Hussain, Ansreen'i şantaj yaparak ilişkiyi bitirmeye zorlamaya başladı ve kaydettiği cinsel içerikli videoları Ansreen'in kocasına gönderme tehdidinde bulundu.

TikTok yıldızı annesini cinsel içerikli görüntüleri yayınlamak ile tehdit eden annesinin sevgilisini öldürmekten suçlu bulundu

Mahkeme, Bukhari'lerin Hussain'i £3,000 değerindeki harcamaları için geri ödeme bahanesiyle kandırdığını iddia etti. Ancak toplantı yerine, Hussain ve onu götürmeyi kabul eden Ijazuddin, ölümcül kaza ile sonuçlanan yüksek hızlı bir kovalamaca ile karşılaştı. Mahkeme jürisi olayın "sıradan bir trafik kazası olmadığını" belirtti.

TikTok yıldızı annesini cinsel içerikli görüntüleri yayınlamak ile tehdit eden annesinin sevgilisini öldürmekten suçlu bulundu

Jürinin kararından sonra, Hussain'in ölümü Ijazuddin'in ailesi tarafından "çok acı verici" olarak nitelendirildi. Aile, onun kaybının aileleri için büyük bir kayıp olduğunu ve topluluklarının tamamı için büyük bir değer kaybı olduğunu ifade etti. Mahkeme, beş erkek ve yedi kadından oluşan jüriye teşekkür ederek onları 30 yıl boyunca jüri görevinden muaf tuttu.

TikTok yıldızı annesini cinsel içerikli görüntüleri yayınlamak ile tehdit eden annesinin sevgilisini öldürmekten suçlu bulundu
Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya TikTok Yıldızı, Annesinin Sevgilisini Öldürmekten Suçlu Bulundu - Son Dakika


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