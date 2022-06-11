TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti - Son Dakika
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TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti

11.06.2022 14:21
TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti

2 milyondan fazla takipçisi bulunan 19 yaşındaki TikTok yıldızı Cooper Noriega, geçtiğimiz perşembe günü yaşamını yitirdi. Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği videoda genç yaşta ölümden bahsettiği ortaya çıktı. Gencin bu videoyu çektikten sonra öldüğü tahmin ediliyor.

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta 2 milyonun üzerinde takipçisi bulunan 19 yaşındaki Cooper Noriega, geçtiğimiz perşembe günü bir alışveriş merkezi otoparkında hareketsiz yatar halde bulundu.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Cooper Noriega'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Noriega'nın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan hayranları, yeni öğrendikleri bir detay nedeniyle büyük şaşkınlığa uğradı.

SADECE 2 SAAT ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ

Cooper Noriega'nın hayatını kaybetmeden sadece 2 saat önce genç yaşta ölümle ilgili bir video çekmesi, öğrenenleri ürküttü. Noriega'nın videosunda genç yaşta ölüm hakkında birçok bilgi verdiği öğrenildi.

VİDEODAN SONRA OLDU İDDİASI

İddialara göre ise Noriega'nın ölümü bu videodan sonra gelişti. Fakat nasıl öldüğüne dair henüz net bir bilgi mevcut değil. Cooper Noriega'nın vücudunda herhangi bir travma izi olmadığı belirlendi. Şüpheli ölümün nedeni açıklanmadı. 19 yaşındaki fenomenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA: TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti - Son Dakika
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