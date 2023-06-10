TikToker, 50 Dolarlık Eski Deri Koltuğu Açık Artırmada 85,000 Dolara Sattı

Bir TikToker, Facebook Marketplace'ten 50 dolar karşılığında eski bir deri koltuk satın aldı ve açık artırmada 85,000 dolara satarak büyük bir kar elde etti.

Justin Miller, Frits Henningsen markası koltuğu satın alıp restorasyon macerasını TikTok'ta paylaştı.

Ev tasarımı içerik oluşturucusu, Facebook Marketplace'te ucuz buluntuları araştırarak benzersiz parçalara ulaşıyor.

Koltuğun kötü durumunda olmasına rağmen, Miller onun değerini tam olarak anlamadı.

Mobilya tutkunu, 50 dolar karşılığında koltuğu satın aldı, ancak gerçekliğini bilmiyordu.

Koltuğu daha sonra Sotheby's'de açık artırmaya çıkardı ve beklediğinden daha yüksek bir fiyata sattı.

Miller, bu başarısından dolayı memnun olduğunu ve gelecekte benzer işler yapmayı umduğunu belirtti.

Koltuğun keşfi, önemli bir tasarım müzayedesinde büyük ilgi gördü ve Sotheby's yetkilileri sonucu memnuniyetle karşıladı.

Miller, elde ettiği geliri ev için bir peşinat biriktirmek için kullanacağını söyledi.

İzleyiciler arasında başarılarına farklı tepkiler vardı, ancak çoğunluk Miller'ın kazancını takdir etti ve ona destek verdi.