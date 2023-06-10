TikToker, 50 Dolarlık Eski Deri Koltuğu Açık Artırmada 85,000 Dolara Sattı - Son Dakika
Üye Girişi
TikToker, 50 Dolarlık Eski Deri Koltuğu Açık Artırmada 85,000 Dolara Sattı

TikToker, 50 Dolarlık Eski Deri Koltuğu Açık Artırmada 85,000 Dolara Sattı

10.06.2023 17:00

Bir TikToker, Facebook Marketplace'ten 50 dolar karşılığında eski bir deri koltuk satın aldı ve açık artırmada 85,000 dolara satarak büyük bir kar elde etti. Justin Miller, Frits Henningsen markası koltuğu satın alıp restorasyon macerasını TikTok'ta paylaştı. Koltuğun keşfi, önemli bir tasarım müzayedesinde büyük ilgi gördü ve Sotheby's yetkilileri sonucu memnuniyetle karşıladı. Miller, elde ettiği geliri ev için bir peşinat biriktirmek için kullanacağını söyledi.

Bir TikToker, Facebook Marketplace'ten 50 dolar karşılığında eski bir deri koltuk satın aldı ve açık artırmada 85,000 dolara satarak büyük bir kar elde etti.

Justin Miller, Frits Henningsen markası koltuğu satın alıp restorasyon macerasını TikTok'ta paylaştı.

Ev tasarımı içerik oluşturucusu, Facebook Marketplace'te ucuz buluntuları araştırarak benzersiz parçalara ulaşıyor.

Koltuğun kötü durumunda olmasına rağmen, Miller onun değerini tam olarak anlamadı.

Mobilya tutkunu, 50 dolar karşılığında koltuğu satın aldı, ancak gerçekliğini bilmiyordu.

Koltuğu daha sonra Sotheby's'de açık artırmaya çıkardı ve beklediğinden daha yüksek bir fiyata sattı.

Miller, bu başarısından dolayı memnun olduğunu ve gelecekte benzer işler yapmayı umduğunu belirtti.

Koltuğun keşfi, önemli bir tasarım müzayedesinde büyük ilgi gördü ve Sotheby's yetkilileri sonucu memnuniyetle karşıladı.

Miller, elde ettiği geliri ev için bir peşinat biriktirmek için kullanacağını söyledi.

İzleyiciler arasında başarılarına farklı tepkiler vardı, ancak çoğunluk Miller'ın kazancını takdir etti ve ona destek verdi.

50 dolara satın aldığı eski deri koltuğu açık artırımda 85,000 dolara sattı
50 dolara satın aldığı eski deri koltuğu açık artırımda 85,000 dolara sattı
50 dolara satın aldığı eski deri koltuğu açık artırımda 85,000 dolara sattı
50 dolara satın aldığı eski deri koltuğu açık artırımda 85,000 dolara sattı
YORUMLAR
500
Polonya'da yol çalışması esnasında 450 'vampir' iskeleti bulundu Polonya'da yol çalışması esnasında 450 'vampir' iskeleti bulundu

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikToker, 50 Dolarlık Eski Deri Koltuğu Açık Artırmada 85,000 Dolara Sattı - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Beşiktaş, Ante Rebic için Milan'a resmi teklif yaptı
17:56 Resmi teklif yapıldı! Ante Rebic, Beşiktaş'a hayırlı olsun
17:49 Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi
17:45 Şeyh Mansur, 13 yıl sonra maç izlemek için İstanbul'a geldi
17:08 Bodrum'da Domuzlar Sahili Bastı
17:07 Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor
17:07 Bodrum'da sahili basan domuzlar tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
17:02 Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor
17:05 Financial Times: Yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, büyük finans kurumlarının risklerini analiz etmede uzman
17:01 İngilizlerden Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan analizi: Çok az manevra alanı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 18:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: TikToker, 50 Dolarlık Eski Deri Koltuğu Açık Artırmada 85,000 Dolara Sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement