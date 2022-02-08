Sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı için bir süredir 'Emek Bizim, Söz Bizim' adı altında eylemler düzenleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, bugün iş bırakıyor.

"8 Şubat G(ö)REV Eylemi Başladı: Dört Bir Yanda G(ö)REV'deyiz!" diyen TTB, "özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine G(ö)REV eylemine gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 hastaları ve Covid-19 belirtileri gösteren hastalar, iş bırakma eylemi sırasında geri çevrilmeyecek ve tedavileri yapılacak.

Dün bir basın toplantısıyla duyurulan eylemde, halktan da acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak eyleme destek vermesi istendi.

Basın toplantısında tabip odalarının temsilcileri, "Bu G(ö)REV hepimizin sağlığı için; 8 Şubat'ta randevu almayın, hastanelere bizlerin yanında olmak için gelin" çağrısı yaptı.

Cahit Berkay, Niyazi Koyuncu, İlkay Akkaya, Ahmet Telli de dahil olmak üzere pek çok sanatçı da yayımladıkları video mesajlarda eyleme destek verdi.

Hekim maaşlarında Türkiye son sıralarda

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'nin, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14'üncü sırada olduğuna dikkat çekerek, sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini söylüyor.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısının 24 kat arttığını ve yalnızca geçen Ocak ayında 197 hekimin yurt dışında çalışma belgesi için kendilerine başvurduğunu belirtiyor.

TTB Merkez Konseyi, internet sitesinden yayınladığı duyuruda "Bugün, MHRS'de hastalar aylarca sıra bulamıyor; acil başvuru sayılarımız olağandışı durumlar yaşayan bir ülkede görülebilecek oranlarda; hekimlere/hastalara dayatılan 5 dakikada bir muayene bu sorunu çözmez; bu süre ne muayene ne hasta öyküsü alma ne de tedaviyi hastayla birlikte planlamaya yeter; ancak hastalıkları daha da artırır demek için buradayız. OECD ülkeleri arasında 2020 yılında Türkiye hasta başına düşen hekim sayısında 37 ülke içinde 34. sıradayken KHK, arşiv taraması gibi bahanelerle genç hekimler halen atanmıyor demek için G(ö)REV'deyiz` diyor.

TTB 'Emek Bizim, Söz Bizim' adı altında düzenlenen eylemlerin taleplerin yerine gelmemesi halinde en az 14 Mart'a kadar süreceğini kaydediyor.