Tiran'da öğrenci eyleminde Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi, polis gaz kullandı - Son Dakika
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Tiran'da öğrenci eyleminde Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi, polis gaz kullandı

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Tiran\'da öğrenci eyleminde Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi, polis gaz kullandı
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Tiran'da öğrenci protestolarının ikinci gününde Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Binlerce öğrencinin eğitim koşulları ve maliyetler için düzenlediği eylemde Başbakan Yardımcısı Cociu şiddete karşı çağrı yaptı.

(ANKARA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da eğitim sistemindeki sorunlar ve yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen öğrenci protestolarının ikinci gününde Eğitim Bakanlığı binası ateşe verilirken, polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve eğitim maliyetlerinin düşürülmesi talebiyle düzenlenen öğrencilerin düzenlediği protestolar ikinci gününde sürüyor. Bugünkü eylemlerde Eğitim Bakanlığı binası ateşe verilirken, polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Binlerce öğrencinin katıldığı gösterilerde üniversitelerdeki koşulların iyileştirilmesi, eğitim maliyetlerinin düşürülmesi, öğrencilere sağlanan mali desteğin artırılması ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının geliştirilmesi talep edildi.

Başbakan Yardımcısı Albana Cociu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada protesto hakkının meşru olduğunu ancak bunun şiddet ve kamu malına zarar vermek için gerekçe olamayacağını söyledi. Cociu, öğrencilere ve protestoculara "şiddet ve vandalizme karşı durma" çağrısında bulundu.

Gösteriler, Başbakan Edi Rama hükümeti üzerinde baskı oluşturan ve mayıs ayında başlayan daha geniş kapsamlı yolsuzluk karşıtı protestoların devamı olarak görülüyor. Öğrenci eylemlerinin odağında ise eğitim koşulları, artan maliyetler ve gençlerin gelecek kaygıları bulunuyor.

Kaynak: ANKA
Başbakan YardımcısıEğitimPolisDünyaSon Dakika

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