Titan denizaltısından gelen gizemli ses, kurtarma görevlilerini umutlandırdı

Dünya

Yıllar önce Titanik gemisinin buzdağına çarparak batmasıyla yaşanan trajedinin enkazına turistik seyahat düzenlemeyi amaçlayan ancak dalış sonrası patlayan Titan denizaltısından gelen gizemli sesler, kazadan aylar sonra ilk kez dinletildi.

Geçen yaz, Atlas Okyanusu'nda kaybolan ve Titanic enkazını ziyaret etmek isteyen milyarderlerin mezarı haline gelen Titan denizaltısından gelen ürpertici sesler, aylar sonra yeniden dünya gündemine oturdu.

Titanik'in enkazını ziyaret etmek isteyen turistleri taşıyan Titan denizaltısı, 18 Haziran 2023'te içindeki 5 yolcusuyla birlikte okyanusun derinliklerine indi. Ancak, 6.5 metre uzunluğundaki deniz aracıyla iletişim, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

Tam 111 yıl sonra Titanik'in kaderini paylaşan Titan denizaltısının içinde OceanGate firmasının CEO'su Stockton Rush (61), İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Fransız denizci ve kâşif Paul-Henri Nargeolet (73) ile Pakistanlı iş insanı Şehzade Davud (48) ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman bulunuyordu. Ancak, yolcuları kurtarmak için yapılan tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Günler sonra yapılan açıklamada, Titan'ın dalıştan yaklaşık 90 dakika sonra içeri doğru patladığı belirtildi. Aracın parçalanmasına yüksek basınçın neden olduğu ve Titan'ın içe doğru katlanarak çöktüğü düşünülüyor.

Yakında yayınlanması beklenen "The Titan Sub Disaster: Minute by Minute" adlı İngiliz belgeselinde, felaketten saatler sonra Titan denizaltısından gelen gizemli sesler ilk kez dinletildi. 20 Haziran'da duyulan sesler, arama kurtarma ekiplerini umutlandırdı; ancak kısa sürede bu umutlar boşa çıktı. ABD Sahil Güvenlik Kaptanı Jamie Frederic, seslerin kaynağını net bir şekilde belirleyemediklerini belirtti. Belgeselde eski Donanma Denizaltı Kaptanı Ryan Ramsey'in "Birisi kapıyı çalıyor olabilir. Bu sesin sürekli tekrarlanması gerçekten sıra dışı" şeklindeki yorumu yer alıyor. Titan'ın dalıştan 90 dakika sonra patlamasının ardından yetkililer, söz konusu seslerin bölgedeki diğer gemilerden kaynaklanmış olabileceğini belirttiler. Titan su altı aracının enkazı, Kuzey Atlantik Okyanusu deniz tabanından 4 Ekim'de çıkarıldı.