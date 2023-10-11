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Titan Su Altı Aracının Enkazı Okyanustan Çıkartıldı - Son Dakika

Titan Su Altı Aracının Enkazı Okyanustan Çıkartıldı

Son Güncelleme: 11.10.2023 09:34

ABD'li yetkililer, 18 Haziran'da kaybolan ve içindeki 5 kişiyle birlikte yüksek basınç sebebiyle içeri doğru patlayan Titan adlı su altı aracının kalan enkazını okyanus tabanından çıkarttıklarını duyurdu. Enkazın analiz edilerek kazanın sebebi araştırılacak ve çıkartılan insan kalıntıları adli tıp uzmanları tarafından incelenecek.

ABD'li yetkililer, 18 Haziran'da içindeki 5 kişiyle kaybolan ve yüksek basınç sebebiyle içeri doğru patlayan Titan adlı su altı aracının kalan enkazını okyanus tabanından çıkarttığını duyurdu.

Titanik'in Atlantik Okyanusu'ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan Titan adlı su altı aracı, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü kaybolmuş ve daha sonra yüksek basınçla içeri doğru patladığı, içindeki 5 kişinin ise hayatını kaybettiği tespit edilmişti. ABD Sahil Güvenliği, dün açıklama yaparak Titan'ın kalan enkazının okyanustan çıkartıldığını duyurdu.

Sahil Güvenliğe bağlı mühendislerin 4 Ekim'de Kuzey Atlantik Okyanusu deniz tabanında kalan Titan su altı aracının enkazını ve kanıtlarını çıkardığı, ismi açıklanmayan bir ABD limanına naklettiği belirtildi. Titan'ın kalan enkazının analiz edilerek kazanın sebebinin araştırılacağı ve çıkartılan insan kalıntılarının ise adli tıp uzmanları tarafından inceleneceği ayrıca ifade edildi.

Sahil Güvenlik açıklamasında "Sahil Güvenlik Deniz Araştırma Kurulu, bu trajediyle ilgili kamuya açık bir duruşma öncesinde kanıt analizine ve tanık ifadelerini almaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Titan Su Altı Aracının Enkazı Okyanustan Çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Titan Su Altı Aracının Enkazı Okyanustan Çıkartıldı - Son Dakika
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