Sahnede aniden rahatsızlanan Genco Erkal'dan sevindiren haber - Son Dakika
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Sahnede aniden rahatsızlanan Genco Erkal'dan sevindiren haber

03.09.2022 12:13
Sahnede aniden rahatsızlanan Genco Erkal'dan sevindiren haber

Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal, dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnelenen oyun sırasında rahatsızlandı.

Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal, dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnelenen oyun sırasında rahatsızlandı. Erkal'ın yakın arkadaşı Yaşar Ersoy, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sanatçının bilincinin açık olduğunu, tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulduğunu ve durumunun espriler yapacak kadar iyi olduğunu söyledi.

KKTC 18'inci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında yer alan 'Şahdamarım' adlı oyun sırasında rahatsızlık geçiren Genco Erkal'a, olayı fark eden müzisyenler yardımcı oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Erkal'ın, çevredekilerin yardımıyla yürüyerek sahneden indiği görüldü.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin acil servisini getirilen usta sanatçının durumunun iyi olduğu ve gözlem amaçlı olarak koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ifade edildi.SANATÇI, YARIN İSTANBUL'A YOLA ÇIKIYOR DHA'ya açıklama yapan Erkal'ın yakın arkadaşı Yaşar Ersoy, usta oyuncunun kardiyoloji yoğun bakım ünitesine gözlem amaçlı yatırıldığını belirtti. Ersoy, sanatçının tetkiklerin yapıldığını, değerlerin normal olduğunu ifade etti. Yakın dostu yaptığı açıklamada, Genco Erkal'ın bugün öğleden sonra taburcu edileceğini ve doktorların 'istirahat' tavsiye ettiğini belirtti. Erkal'ın yarın İstanbul'a yol çıkacağını belirten Yaşar, doktorların seyahat etmesinde bir sakınca olmadığını ifade etti. İstanbul'da Genco Erkal'ın rutin kontrollerinin yapılacağını kaydeden Yaşar Ersoy, KKTC'deki doktorların seferber olduğunu belirterek Erkal'ın espriler yaptığını ifade söyledi.SAĞLIK SORUNLARINDAN BAHSETMİŞTİLefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu akşam büyük bir mutluluk ve heyecanla başladığımız 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde büyük usta Genco Erkal'ın oyun sırasında yaşadığı sağlık problemi hepimizi derinden sarstı. Üstat Genco Erkal'ın tüm tetkikleri Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmış olup tedbir amaçlı olarak bu akşam hastanede kalacaktır. Bilinci açık olan hocamızın tüm değerlerinin bir an önce normale dönmesini diliyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Harmancı, bu akşam sahnelenecek olan oyunun iptal edildiğini ayrıca belirtti.Erkal resmi sosyal medya hesabından 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "Sağlık sorunlarım nedeniyle altı ay kadar ara verdiğim 'Bir Delinin Hatıra Defterine' Eylül ayının ilk haftasında yeniden başlıyorum, haberiniz olsun. 58'inci yıl" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: DHA

Genco Erkal, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sahnede aniden rahatsızlanan Genco Erkal'dan sevindiren haber - Son Dakika

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