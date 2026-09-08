Tokyo'da şiddetli yağış tren seferlerini durdurdu, 140 binden fazla kişi etkilendi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da etkili olan şiddetli yağış, bazı tren seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. Demir yolu işletmecileri, iptal edilen seferlerin 140 binden fazla kişiyi etkilediğini açıkladı ve yolculara güncel sefer bilgilerini takip etme çağrısında bulundu.
JAPONYA'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi.
Japonya demir yolu işletmecileri tarafından yapılan açıklamada, başkent Tokyo'da etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla bazı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandığı belirtilen açıklamada, iptal edilen tren seferlerinin 140 binden fazla kişiyi etkilediği aktarıldı. Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: DHA
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