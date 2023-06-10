Tokyo Haneda Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı, pist kullanıma kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokyo Haneda Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı, pist kullanıma kapatıldı

10.06.2023 12:30

Tokyo Haneda Havalimanı'nda Thai Airways ve Eva Airways uçakları birbirine temas etti. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, pist kullanıma kapatıldı.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda iki yolcu uçağının birbiriyle temas etmesi sonrası pist kullanıma kapatıldı. Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT); Haneda Havalimanı'nda, Thai Airways ve Eva Airways uçaklarının temas ettiğini açıkladı.

YARALI YOK

Açıklamaya göre iki firmaya ait yolcu uçakları, rule yolu güzergahında tekerlekleri üzerinde hareket halindeyken yerel saatle 11 sularında birbirine dokundu. Thai Airways uçağında 264 yolcu, Eva Airways uçağında ise 207 yolcunun bulunduğu ve söz konusu olayda yaralanma olmadığı aktarıldı.

Tokyo Haneda Havalimanı''nda iki yolcu uçağı çarpıştı

UÇAĞIN KANADI KIRILDI

Devlet Televizyonu NHK'nın haberinde, Thai Airways uçağının kanadının bir kısmının, temas noktası yakınlarında yere düştüğü bildirildi. Eva Airways uçağındaki bir yolcu, yerel basına açıklamasında, "Kalkış öncesi çarpışma etkisini hissettiğini ve Thai Airways uçağının kanadının kenarından kırıldığını" söyledi.

3 BİN METRE UZUNLUĞUNDAKİ PİST KAPATILDI

Sivil Havacılık Bürosu, iki yolcu uçağının, operasyonlarının durdurulduğunu ve olası hasar tespiti için "3 bin metre uzunluğundaki A pistinin kapatıldığını" duyurdu. Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) ile Japan Airlines (JAL) firmaları, planlanan bazı seferlerin aksayabileceğini açıkladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Japonya, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokyo Haneda Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı, pist kullanıma kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması: Senin başarın değil benim başarım
12:44 Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşı çıktı: Senin başarın değil benim başarım
12:28 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafın yüzünü güldürdü
12:24 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafa yaradı! Para basıyorlar
12:26 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:22 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
12:16 DEAŞ'ın sözde Musul kadısı Esenyurt'ta yakalandı
12:16 Çıldır Gölü'nün su seviyesi küresel iklim değişikliği nedeniyle azalıyor
12:13 DEAŞ'ın sözde Musul kadısı İstanbul'da yakalandı! Daha ilk ifadesinde öttü
12:13 Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü alarm veriyor! Su seviyesi azaldı, balık türleri yok oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 14:05:01. #1.11#
SON DAKİKA: Tokyo Haneda Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı, pist kullanıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement