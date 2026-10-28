Toledo'da iki yüksek hızlı trenin çarpışmasında ölen sayısı 64 oldu - Son Dakika
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Toledo'da iki yüksek hızlı trenin çarpışmasında ölen sayısı 64 oldu

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Toledo\'da iki yüksek hızlı trenin çarpışmasında ölen sayısı 64 oldu
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Toledo'da iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısı 64'e çıktı. Kastilya-La Mancha Bölgesel Yönetimi Başkanı García-Page, 50'si ağır 80 yaralının tedavisinin sürdüğünü ve can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

(ANKARA) - İspanya'nın Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 64'e yükseldiği bildirildi. Kastilya-La Mancha Bölgesel Yönetimi Başkanı Emiliano García-Page, 50'si ağır olmak üzere 80 yaralının tedavisinin sürdüğünü, can kaybının artabileceğini açıkladı. Kazanın, Madrid'de Atocha kontrol merkezinde yaşanan insan hatasından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

İspanyol El País gazetesinin Kastilya-La Mancha bölgesel hükümeti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. Kastilya-La Mancha Bölgesel Yönetimi Başkanı Emiliano García-Page, 50'sinin durumu ağır olmak üzere 80 yaralının tedavisinin devam ettiğini, can kaybının artmasından endişe duyduklarını bildirdi.

İNSAN HATASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Merkezi hükümet kaynakları, kazanın Madrid'deki Atocha kontrol merkezinde yapılan insan hatasından kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Acil yardım hattı 112 kaynaklarına göre, Renfe şirketine ait AVE yüksek hızlı treni, raylarda durmakta olan Iryo şirketine ait trene arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Iryo trenine ait iki vagon ile AVE trenine ait bir vagon demir yolu hattının yanındaki yamaca yuvarlandı. Kazaya karışan iki trende toplam 540'tan fazla yolcunun bulunduğu belirtildi.

MADRİD İLE ENDÜLÜS ARASINDAKİ TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kazanın ardından Madrid ile Endülüs arasındaki yüksek hızlı tren seferleri askıya alınmış, Madrid'deki Atocha istasyonu ile Sevilla'da kazadan etkilenen yolcuların yakınları için destek merkezleri oluşturulmuştu. İspanya hükümeti üyeleri ve siyasi partiler de kaza nedeniyle bugün yapılması planlanan programlarını iptal etmişti.

Kaynak: ANKA
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