Tom Cruise, ABD Donanması'nın En Üst Düzey Sivil Onur Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Tom Cruise, ABD Donanması'nın En Üst Düzey Sivil Onur Ödülünü Aldı

Tom Cruise, ABD Donanması\'nın En Üst Düzey Sivil Onur Ödülünü Aldı

Oyuncu Tom Cruise, 'Top Gun' ve diğer önemli filmleri nedeniyle ABD Donanması tarafından en üst düzey sivil onur ödülüne layık görüldü. Ödül, Donanma Bakanı Carlos Del Toro tarafından takdim edildi.

18.12.2024 10:57  Güncelleme: 10:58
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OYUNCU Tom Cruise, ABD Donanması tarafından en üst düzey sivil onur ödülüne layık görüldü.

Tom Cruise, 'Top Gun', 'Born on the Fourth of July', 'A Few Good Men' ve 'Top Gun' gibi filmleriyle Donanma ve Deniz Piyadelerine yaptığı katkılar nedeniyle ABD Donanmasının en üst düzey sivil onuruna layık görüldü. Ödül, ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro tarafından verildi. Donanma tarafından yapılan açıklamada,"Cruise filmleri eski izleyicilerine nostalji hissiyatı verirken yeni izleyicilerin ise zihinlerini canlandırıyor. Bu durum genç izleyicilerin Donanma'nın sağlayabileceği becerilere ve fırsatlara olan ilgisini etkili bir şekilde artırıyor" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Tom Cruise, ABD Donanması'nın En Üst Düzey Sivil Onur Ödülünü Aldı - Son Dakika

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