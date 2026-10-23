Tom Skerritt hayatını kaybetti: Alien ve Top Gun'ın usta oyuncusu 93 yaşındaydı - Son Dakika
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Tom Skerritt hayatını kaybetti: Alien ve Top Gun'ın usta oyuncusu 93 yaşındaydı

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Tom Skerritt hayatını kaybetti: Alien ve Top Gun\'ın usta oyuncusu 93 yaşındaydı
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Alien, Top Gun ve MASH filmleriyle tanınan, Picket Fences dizisiyle Emmy kazanan ABD'li oyuncu Tom Skerritt 93 yaşında doğal nedenlerle hayatını kaybetti.

Alien, Top Gun ve MASH gibi filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Tom Skerritt, 93 yaşında hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre ailesi, Skerritt'in çarşamba günü doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.

Ailesi yaptığı açıklamada, "Dünya Tom'u olağanüstü oyunculuk kariyeriyle tanıdı; biz ise onu mizahı, merakı, bilgeliği, cömertliği ve hayatımıza kattığı sevgiyle tanıdık" dedi. Aile, Skerritt'in hikâyelerin insanları iyileştirebileceğine, onlara amaç verebileceğine ve değişim yaratabileceğine inanan biri olarak hatırlanacağını belirtti.

25 Ağustos 1933'te Michigan'ın Detroit kentinde doğan Skerritt, oyunculuğa başlamadan önce ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. İlk filmi 1962 yapımı War Hunt'ta genç Robert Redford ile oynadı; yıllar sonra Redford'un yönettiği, Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı 1992 yapımı A River Runs Through It'te yeniden onunla çalıştı.

Oyuncunun çıkışı, Kore Savaşı'nı konu alan 1970 yapımı komedi MASH'te canlandırdığı cerrah Duke Forrest rolüyle geldi. Beş dalda Oscar'a aday gösterilen film, iki yıl sonra televizyon dizisine uyarlandı.

Skerritt, 1979'da Sigourney Weaver ile bilimkurgu klasiği Alien'da oynadı. 1986'daki Top Gun'da ise Tom Cruise'un yanında Komutan Mike "Viper" Metcalf'ı canlandırdı. Steel Magnolias'ta Sally Field'ın eşini oynayan oyuncu, Shirley MacLaine ile de The Turning Point'te rol aldı.

Televizyonda Picket Fences dizisindeki Şerif Jimmy Brock rolüyle 1993'te Emmy Ödülü kazanan Skerritt, Cheers, The West Wing, Law & Order: SVU ve Brothers & Sisters gibi dizilerde de göründü. Altı on yıla yayılan kariyerinde Ted filminde de rol alan oyuncu, Seattle'da genç sinemacıları desteklemek için TheFilmSchool'u kurdu.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Amerika Birleşik DevletleriTom SkerrittHollywoodDünyaSon Dakika

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