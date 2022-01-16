Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı

Peru'da arkeologlar tarafından gerçekleştirilen hummalı çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılan bir kafatası, bilim camiasında da büyük şaşkınlığa neden oldu. Şu sıralar ABD'nin Oklahoma kentindeki SKELETONS: Museum of Osteology'de sergilenen kafatasıyla bilgiler, duyanları hayrete düşürdü.

METALLE KAYNAŞTIRDILAR

Kafatasının yaklaşık 2 bin yıl önce kafatası kırılan bir askere ait olduğu ve askerin Perulu doktorlar tarafından ameliyata alındığı bilgisi verildi. Buna göre Perulu doktorlar, askerin kafatasının kırık bölümüne, metal bir malzeme ile kaynaştırma uyguladı.

"BAŞARILI BİR AMELİYAT YAPMIŞLAR"

Müzeden kafatasıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bu kafatasıyla ilgili fazla bir bilgimiz yok. 2 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor ve görünüşe göre cerrahlar başarılı bir ameliyat gerçekleştirmiş" ifadelerine yer verildi.

"O DÖNEM KIRILMALAR YAYGINDI"

Tulane Üniversitesi'nden fiziksel antropolog John Verano da konuyla ilgili, "O dönem sapanların ve taşların silah olarak kullanılması nedeniyle kafa kırıklıkları bir hayli yaygındı. Perulu cerrahların da kafatası tedavisinde uzman olmalarının nedeni bu durumdur" dedi.