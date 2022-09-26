Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

26.09.2022 23:47

Kanada'nın Toronto şehrinde bulunan York Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının erkeklerin kadınları cinsel ilişkiye teşvik etmek için yeni bir kente gezmeye götürmesi gerektiği ve hayatlarına renk katması tavsiyelerinin ardından sosyal medya kullanıcıları bu tespitlerin bilimselliğine tepki gösterdi.

Kanada'nın en büyük şehri ve ticaret merkezi Toronto'da bulunan York Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma büyük yankı uyandırdı. Bilim insanları, erkekler ve kadınlar arasında düzensiz ilişkilerin nasıl yeniden canlanacağını araştırdı.

"YENİ YERLER KEŞFETMEYE GÖTÜRÜN"

Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre araştırma sonucunda bilim insanları tarafından yapılan tespitte, erkeklerin kadınları cinsel ilişkiye teşvik etmek için farklı kentlere seyahate götürmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca müze ve hayvanat bahçesi gibi ziyaretlerin de artırılması tavsiyesinde bulunuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Fakat York Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bu tespitleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Başta ABD'li ve Kanadalı kullanıcılar olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki kullanıcılar, tavsiyelerin asla bilimsel olmadığını ifade ederek araştırmacılara tepki gösterdi.

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Bilim İnsanı, Cinsellik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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