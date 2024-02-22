Libya\'nın başkenti Trablus\'ta milis gruplar kenti terk etmeyi kabul etti

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Libya’nın başkenti Trablus’u 10 yıldan uzun süredir denetimleri altında tutan milis gruplar, kenti terk etmeyi kabul etti.

Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetinin İçişleri Bakanı İmad Trabelsi, uzun süren müzakerelerin ardından, başkentte asayişi düzenli güçlerin sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Trabelsi, milislerin yerini acil durum müdahale polisleri, şehir polisleri ve soruşturma polislerinin alacağını belirtti.

Anlaşmaya, son aylarda kentte yaşanan bir dizi ölümlü çatışmanın ardından varıldı.

Libya’da Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinin ardından ortaya çıkan birçok silahlı grup nedeniyle zorlu bir dönem yaşanıyor.

Uzun bir süre iktidarda kalan iktidarda kalan Kaddafi’nin silahlı isyanın ardından öldürülmesiyle güvenlik boşluğu oluştu. Bu nedenle ülkenin büyük bir bölümü kaos yaşadı.

Libya şu anda, Trablus’taki Başbakan Abdül Hamid Dibeybe’nin liderliğindeki uluslararası alanda tanınan hükümetle, doğudaki Halife Hafter yönetimi arasında bölünmüş halde.

İçişleri Bakanı Trabelsi, düzenlediği basın toplantısında, artık milislerin yerinin “karargahları olacağını” ve Libya hükümetinin milisleri “istisnai durumlarda belirli görevler için kullanacağını” söyledi.

Trabelsi, milislerin başkenti terk etmesinden sonra diğer kentlerin de buna katılacağını ve artık yollarda “silahlı örgütlerin kurduğu kontrol noktaları olmayacağını” vurguladı.

Anlaşma uyarınca, en az beş silahlı milis grubu Ramazan ayının sona ereceği 9 Nisan’a dek başkenti terk etmiş olacak. Buna, hafta sonu 10 kişinin öldüğü çatışmanın yaşandığı bölgede üslenen milis grubu da dahil olacak.

Genel Güvenlik Gücü, Özel Caydırıcı Güç, Tugay 444, Tugay 111 ve İstikrar Destek Makamı adlarını taşıyan bu milis grupları ağır silahlı ve kentin farklı alanlarını kontrol altında tutuyorlar.

Maskeler takan milis gruplarının üyeleri, zırhlı araçlarla yolları kesip, başkent sokaklarında kontrol noktaları kuruyor.

Ancak sık sık birbirleriyle de çatışıyorlar. Ağustos ayındaki bir çatışmada 55 kişi ölmüş ve 150 kişi yaralanmıştı.

Milisler, Libya hükümetinin doğrudan kontrolü altında olmasalar da kamu fonları alıyorlar. Milis örgütleri operasyonel bağımsızlıklarını 2021’de hükümetin verdiği özel statüyle almıştı.