Trabzonspor Beşiktaş karşısında uzatmalarda güldü: 2-1

Beşiktaş'ın Süper Lig lideri Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşma, Bordo Mavililerin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maça baskılı başlayan Beşiktaş, ilk 40 dakikada çok sayıda pozisyondan yararlanamadı.

Trabzonspor ise üç dakika uzatma verilen ilk devrenin dördüncü uzatma dakikasında Abdülkadir Ömür ile öne geçti.

Marek Hamsik'in defansın arkasına attığı ara pasına Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida'nın müdahalesi yetersiz kalınca Abdülkadir Ömür topu kalecinin sağ tarafından ağlara gönderdi.

Beşiktaş ise 62. dakikada Cyle Larin ile skoru eşitledi.

Bordo Mavililerin savunmada kısa düşen pasında araya giren Larin golü attı.

Trabzonspor ise uzatma dakikalarında Andreas Cornelius'un golüyle tekrar öne geçti.

Beş dakika uzatma verilen ikinci yarının altıncı uzatma dakikasında verilen golden sonra Beşiktaşlı oyuncular hakemin etrafını sardı.

Golle sonuçlanan Trabzonspor kontratağı öncesinde bir penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, VAR incelemesinden umdukları sonucu alamadı.

Son düdüğün çalmasının ardından çıkan tartışmalarda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Çakır, bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

Trabzonspor Beşiktaş ile puan farkını 10'a çıkardı

Maçın ardından Trabzonspor 30'a çıkardığı puanıyla Süper Lig'de liderliğini sürdürdü.

20 puanda kalan Beşiktaş ise ligde dördüncü durumunda.

Beşiktaş bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor ile oynadığı son beş maçtan üçünü kaybetmişti.

Bu maçla birlikte Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki son altı maçta galibiyet sayısı bir olarak kaldı.

Google istatistiklerine göre Siyah Beyazlılar Süper Lig'de lider olan takımlarla oynadığı üçüncü maçta da galibiyet alamamış oldu.

Trabzonspor ise tarihinde ilk defa üst üste üçüncü kere Süper Lig'in son şampiyonu sıfatını taşıyan takımlara konuk olduğu maçlardan galibiyetle çıkmayı başardı.