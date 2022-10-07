Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı - Son Dakika
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Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı

07.10.2022 17:01
Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı

Kevin Reid isimli 55 yaşındaki İngiliz adam trafik kazası geçirmesinin ardından öldüğü düşünülerek morga kaldırıldı. Kurallar gereği Reid'in kesin ölümü için rapor vermeye giden doktorlar ceset torbasının kıpırdamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

İngiltere'de meydana gelen olay, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Öldü denilerek morga götürülen bir adamın canlanması, duyan herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

TRAFİK KAZASININ ARDINDAN ÖLDÜĞÜ SANILDI

The Sun'ın aktardığına göre, 55 yaşındaki Kevin Reid isimli kişi, geçirdiği trafik kazasının yapılan muayenede öldü sanıldı. Yaşam belirtisi görülmeyen kişi morga götürüldü. O sırada prosedür gereği ölümü onaylaması için doktorlardan biri cesedi görmeye gitti.

Ölen adamı kontrol etmeye giden doktor, ceset torbasındaki detayla dehşete düştü

TORBAYI AÇTIĞINDA GÖZ GÖZE GELDİ

Doktor, ceset torbasını açtığında Reid ile göz göze geldi. Reid'in doktor kontrolü öncesinde ceset torbasını yırtıp çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Eyalet adli tabip ofisi sözcüsü, konuya ilişkin demecinde, "Adli tıp mahkemesi, 3 Ekim Pazartesi günü, söz konusu ölümün, rapor edilebilir bir ölüm olup olmadığı konusunda soruşturma başlattı" dedi. Güney Metropolitan Sağlık Servisi'nden Paul Forden, deneyimli bir hemşirenin Bay Reid'i 5 Eylül'de muayene ettiğini ve hiçbir yaşam belirtisi bulamadığını söyledi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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Son Dakika Dünya Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı - Son Dakika


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