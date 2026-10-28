Trump, 3 Kasım ara seçim sonuçlarına \'dürüst yapılırsa\' saygı duyacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden Demokratların galip çıkmasıyla ilgili, "Seçimler dürüst yapılırsa saygı duyarım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta katılacağı seçim mitingi için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, seçimlerden, Demokratların galip çıkması ve Kongre'de çoğunluğu elde etmesi durumunda onlarla nasıl çalışacağı sorusuna, "Benim güçlü bir veto hakkım var. Umarım böyle bir durum yaşanmaz ancak olursa, bu daha önce birçok başkanın başına gelmiştir. Güçlü bir veto hakkınız vardır ve sonunda bir şekilde anlaşmanın yolunu bulursunuz" yanıtını verdi.

Trump, "Ne olursa olsun sonuçlara saygı duyacak mısınız?" sorusunu ise "Seçimler dürüst yapılırsa ben de saygı duyarım" diye cevapladı.