Trump'a Suikast İddiası: İran ve Afgan Vatandaşına Suçlama - Son Dakika
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Trump'a Suikast İddiası: İran ve Afgan Vatandaşına Suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın ABD Başkanı Trump'a suikast planladığını öne sürdü. İddialarını inkar eden İran, Afgan vatandaşı Shakeri'nin suikast için görevlendirildiğini belirtti.

09.11.2024 13:43
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(ANKARA) - ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın ABD'nin 47'inci başkanı seçilmeden önce Donald Trump'a suikast düzenlemeyi planladığı iddiasıyla bir Afgan vatandaşı hakkında iddianame hazırladı.

ABD Adalet Bakanlığı, dün 51 yaşındaki Farhad Shakeri'ye yönelik, Trump'ı öldürmek için planlama yapmakla görevlendirildiği iddiasıyla hazırlanan iddianamenin detaylarını açıkladı. ABD savcıları, daha önce ABD hapishanelerinde yattığı belirlenen Shakeri'nin ifadelerini de kamuoyu ile paylaştı. ABD hükümeti, Shakeri'nin tutuklanmadığını ve İran'da olduğuna inanıldığını söyledi. İran ise, iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.

Manhattan Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda savcılar, İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkilinin, eylül ayında Shakeri'ye Trump'ı gözetleyip öldürmeye yönelik yedi gün içinde bir plan hazırlaması talimatını verdiğini iddia etti. ABD savcıları, Shakeri'nin ifadesinde, kolluk kuvvetlerine bu yedi günlük süre içinde Trump'ı öldürmeye yönelik bir plan yapma niyetinde olmadığını söylemesi nedeniyle İran Devrim Muhafızları yetkililerinin planı duraklattığını belirtti.

ABD savcıları: "İran, seçimden sonra Trump'a suikast düzenlemenin daha kolay olacağını söylemiş"

ABD savcılarının kamuoyuna açıkladığı Shakeri'nin ifadesinde, Trump'ın kaybedeceğine inandığı için İran hükümetinin Shakeri'ye seçimden sonra Trump'a suikast düzenlemenin daha kolay olacağını söylediği kaydedildi. Savcılar, Shakeri'yi çocukken ABD'ye gelmiş bir Afgan vatandaşı olarak tanımlarken; Shakeri'nin, hırsızlık suçundan kaynaklı 14 yıl hapis yattıktan sonra 2008 yılı civarında sınır dışı edildiğini açıkladı.

51 yaşındaki Shakeri'nin İran hükümetinin hedeflerini gözetlemek için hapishanedeki "suç ortaklarından oluşan bir ağı" kullandığını söyleyen savcılar, Shakeri'nin, İran rejiminin insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukları hakkında haber yapan Amerikalı gazeteciyi öldürmeleri için hapishanedeki ortaklarına 100 bin dolar teklif ettiğini iddia etti. Savcılar, adı açıklanmayan gazetecinin geçmişte de hedef alındığını belirtti.

ABD Adalet Bakanı Garland, konuya ilişkin açıklama yaptı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, "Adalet Bakanlığı, İran rejiminin, Başkan seçilen Donald Trump da dahil olmak üzere hedeflerine yönelik suikast planlarını ilerletmek için suç ortaklarından oluşan bir ağı yönlendirmekle görevlendirilen İran rejiminin bir elemanını suçladı" dedi. Bakanlık, ayrıca İran'ı açık sözlü bir şekilde eleştiren Amerikalı bir gazeteciyi öldürmek üzere görevlendirildiği iddia edilen iki kişiye daha suçlamada bulundu. Hakkında suçlamalar yer alan bu iki kişi, perşembe günü New York'un Güney Bölgesi'nde mahkemeye çıktı ve tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Gazeteci Alinejad: "FBI, beni öldürmeye teşebbüs eden iki kişiyi tutukladı"

Brooklyn'de yaşayan gazeteci Masih Alinejad, dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, FBI'ın kendisini öldürmeye teşebbüs eden iki kişiyi tutukladığını söylerken; katil olduğu iddia edilenlerin Brooklyn'deki evinin önüne geldiğini kaydetti. İddianamede, Amerikalı gazeteci ve Trump'ın yanı sıra İran hükümetinin, New York'ta yaşayan ve sosyal medyada İsrail'e destek veren iki Yahudi Amerikalı iş adamını da öldürmeye çalıştığı ileri sürülüyor.

"Hamas, Ekim 2024'te Sri Lanka'da İsrailli turistleri hedef alacaktı" iddiası

Shakeri'nin ifadesinde ayrıca, İranlı bağlantılarının kendisinden, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından bir yıl sonra, Ekim 2024'te Sri Lanka'da İsrailli turistleri hedef alacak toplu bir saldırı planlamasını istediği yer aldı.

İran, Trump'a suikast iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, ABD başkanlarına suikast girişiminde bulunulduğuna dair benzer suçlamaların geçmişte de yapıldığını, İran'ın ise bunu daha önce de yalanladığını ve yalanlamaya devam ettiğini bildirdi. Baghaei, yaptığı açıklamada, bu tür iddiaların tekrarlanmasının "ABD ile İran arasındaki sorunları daha da karmaşık hale getirme" riski taşıdığını vurguladı.

Donald Trump, bu yıl iki ayrı suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Silahlı bir kişi, temmuz ayında Pensilvanya'daki bir miting sırasında kendisine ateş ettikten sonra kurşun, Trump'ın kulağını sıyırmıştı. Daha sonra eylül ayında bir adam, West Palm Beach'te golf oynayan Trump'a tüfek doğrulttuğu için tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump'a Suikast İddiası: İran ve Afgan Vatandaşına Suçlama - Son Dakika

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