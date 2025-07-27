Trump, AB ile \'Yüzde 15\'lik gümrük vergisi konusunda\' anlaştıklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 15'LİK GÜMRÜK VERGİSİ KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Trump, 27 üyeli Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatlara yüzde 15 oranında genel bir gümrük vergisi uygulanması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." diye konuştu.

AB HERHANGİ BİR TARİFE UYGULAMAYACAK

AB ülkelerinin ABD ürünlerine herhangi bir gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiğini bildiren Trump, "Bu çok büyük bir gelişme. Tüm Avrupa ülkeleri, ABD ile sıfır tarifeyle ticarete açılacak." dedi.

"YÜZ MİLYARLARCA DOLAR" DEĞERİNDE ASKERİ MÜHİMMAT ALIMI

AB ülkelerinin ABD'den önemli oranda askeri mühimmat alacağını ve bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olacağını kaydeden Trump, ayrıca, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." ifadelerini de kullandı.

TRUMP'IN AB'YE YÖNELİK TARİFE KARARLARI

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB'ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti. Ayrıca ABD Başkanı, mektubunda AB'ye misilleme yapması durumunda bu rakamın daha da artırılacağı yönünde bir tehditte de bulunmuştu.

KARŞILIKLI TİCARETTE AB TARAFI 197,3 MİLYAR EURO FAZLA VERDİ

AB Komisyonu verilerine göre, AB, geçen yıl ABD'ye 532,3 milyar Euro'luk mal satarken, 335 milyar Euro'luk ürün aldı. Bu ticaret sonucunda AB tarafı 197,3 milyar Euro fazla verdi. Trump, özellikle AB'nin yüksek ticaret fazlasından rahatsızlık duyuyordu.

Kaynak: AA/ İHA