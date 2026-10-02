Trump, ABD'nin İran savaşını kazanacağını ileri sürdü, petrol fiyatları düşecek dedi - Son Dakika
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Trump, ABD'nin İran savaşını kazanacağını ileri sürdü, petrol fiyatları düşecek dedi

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Trump, ABD\'nin İran savaşını kazanacağını ileri sürdü, petrol fiyatları düşecek dedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta İran savaşına ilişkin açıklamalarında ABD'nin savaşı kolayca kazanacağını ileri sürdü ve İran meselesi bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesine göre daha fazla petrol çıkarıldığını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Petrol fiyatları çok ama çok yakında düşecek. İran meselesi bittiği anda ki şu an neredeyse bitmiş durumda, petrol fiyatları düşecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın mevcut liderine karşı "iyi davranmaya çalıştıklarını" ve müzakere edebilecekleri birini aradıklarını, çünkü ülkedeki lider kadrosunun büyük kısmının artık görevde olmadığını dile getirdi. "Liderlerinin büyük bir kısmı artık yok" diyen Trump, "Sorunlarımızdan biri de buydu. Dürüst olmak gerekirse, kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz" şeklinde konuştu. Trump, "Mevcut kişiye karşı iyi davranmaya çalışıyoruz ama bir noktada birileriyle masaya oturmamız gerekecek. Yani şu an gayet iyi gidiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Sürecin sonucuna dair güven duyduğunu söyleyen Trump, İran'a karşı başlattıkları savaşı kolayca kazanacaklarını ileri sürdü. Ülkesinde kasım ayında yapılacak ara seçimleri hatırlatan Trump, "Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız. Çünkü enflasyonları yüzde 300, hatta duyduğuma göre yaklaşık yüzde 312 seviyesinde. Bu, para birimlerinin değersiz olduğu anlamına geliyor. Paraları yok. Donanmaları yok. 159 gemileri denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen yok edildi. Uçaksavarları yok. Bazı füzeleri var ama bunun üstesinden gelebiliriz. Geriye çok azı kaldı ve üretim kapasiteleri tamamen bitmiş durumda" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, "Petrol fiyatları çok ama çok yakında düşecek. İran meselesi bittiği anda ki şu an neredeyse bitmiş durumda, petrol fiyatları düşecek" dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan şu anda savaştan öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkardıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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