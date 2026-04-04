Trump, Alcatraz'ı Yeniden Açmak İstiyor

04.04.2026 20:28
Trump, 2027 bütçesinde Alcatraz hapishanesini 152 milyon dolara yeniden açmayı önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2027 mali yılı için önerdiği bütçe kapsamında Alcatraz hapishanesini yeniden açmak için 152 milyon dolar talep etti.

San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü yakınlarında bulunan ve "Kaya" olarak da bilinen bu mekan, bir zamanlar Amerika'nın en kötü şöhretli hapishanelerinden biri olarak kabul ediliyordu. Fakat son yıllarda turistik bir cazibe merkezi olarak hizmet veriyor.

Bütçe talebinde, "Alcatraz'ı son teknoloji ürünü güvenli bir hapishane tesisi olarak yeniden inşa etmek" için para isteniyor ve fonların ilk yılın maliyetlerini karşılaması öngörülüyor.

Maksimum güvenlikli hapishane 1963'te kapatılmıştı ve şu anda turistik bir mekan olarak Ulusal Park Hizmetleri tarafından işletiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi eski başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetiminin bütçe teklifinin "saçma olduğunu ve kesinlikle reddedilmesi gerektiğini" söyledi.

Pelosi "Alcatraz'ı modern bir hapishaneye dönüştürmek, vergi mükelleflerinin parasının israfından ve Amerikan halkının zekasına hakaretten başka bir şey olmayacak aptalca bir fikir" dedi.

Talebin ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekecek.

Trump'ın planına yönelik önceki eleştiriler, adada temiz su ve kanalizasyon olmamasına ve tüm malzemelerin tekneyle getirilmesi gerekliliğine işaret ediyordu.

ABD Hapishaneler Bürosuna göre Alcatraz kapatıldığı dönem, diğer federal hapishanelerden üç kat daha pahalıya işletiliyordu.

Pelosi, diğer San Francisco politikacılarının da bahsettiği bir endişeyi de dile getirdi ve Alcatraz'ı tekrar faal bir hapishaneye dönüştürmenin, simge bir yapının kaybı anlamına geleceğini vurguladı.

Ulusal Park Hizmetlerine göre göre, tesis şu anda bir turistik mekan olarak 60 milyon dolar gelir sağlıyor.

Hapishaneyi faaleştirmek için harcanması istenen para Cezaevleri Bürosu için ayrılan 1,7 milyar dolarlık bütçenin bir parçası.

Geçen yıl Truth Social'da platformuna planlarını açıklayan Trump, "Cezaevleri Bürosu'nu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte, önemli ölçüde genişletilmiş ve yeniden inşa edilmiş bir ALCATRAZ'ı yeniden açmakla görevlendirdiğini" söylemişti.

Hapishane, "Amerika'nın en acımasız ve şiddet yanlısı suçlularını barındıracaktı".

Alcatraz, aslında bir deniz kalesiydi. 1930'larda Adalet Bakanlığı tarafından devralındıktan sonra önce askeri hapishaneye, ardından da federal hapishaneye dönüştürüldü.

En bilinen mahkumları arasında gangsterler Al Capone, Mickey Cohen ve George "Machine Gun" Kelly yer alıyor.

Alcatraz, özellikle Burt Lancaster'ın başrol oynadığı 1962 yapımı Birdman of Alcatraz, Clint Eastwood'un başrol oynadığı 1979 yapımı Escape from Alcatraz ve Sean Connery ile Nicolas Cage'in başrol oynadığı 1996 yapımı The Rock gibi birçok filmde mekan olarak kullanıldı.

Kaynak: BBC

