Trump Barışa Öncelik Veriyor, Ancak Sert Olabilir
Trump Barışa Öncelik Veriyor, Ancak Sert Olabilir

Trump Barışa Öncelik Veriyor, Ancak Sert Olabilir
26.03.2026 09:19
Beyaz Saray, Trump'ın İran'a karşı sert önlemler alabileceğini açıkladı, askeri müzakereler sürüyor.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Donald Trump'ın tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran müzakerelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile İran arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Leavitt, ABD'nin bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri seçeneklerini hazır tutmaya devam ettiğini bildirdi. Leavitt, "Başkan Donald Trump'ın tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının 'blöf' olmadığını söyleyen Leavitt, "Trump, İran'a 'cehennemi' yaşatmaya hazır" diye konuştu.

Sözcü Leavitt, ABD askerlerinin İran'a gönderilmesi konusunda yönetimin Kongre onayına ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Bildiğiniz gibi Kongre'den resmi bir yetki alınması gerekmiyor, çünkü şu anda İran'da büyük çaplı operasyonlar yürütüyoruz" yanıtını verdi.

Askeri operasyonun 4-6 hafta arasında sürmesi beklenen bir planlama olduğunu aktaran Leavitt, bu takvimin çok önünde olduklarını ve İran ordusunu ciddi şekilde zayıflattıklarını öne sürdü.

Leavitt, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin ise ABD'nin adım attığını ve bazı hazırlıklar yaptığını vurgulayarak, bu konuda detaylara girmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump Barışa Öncelik Veriyor, Ancak Sert Olabilir - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump Barışa Öncelik Veriyor, Ancak Sert Olabilir - Son Dakika
