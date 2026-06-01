Trump, Barrack'ın Görev Alanını G genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump, Barrack'ın Görev Alanını G genişletti

Trump, Barrack\'ın Görev Alanını G genişletti
01.06.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Tom Barrack'ı Irak ve Suriye özel temsilcisi olarak atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görev alanının genişletildiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack'ın Suriye Özel Başkanlık Temsilciliği görevini sürdüreceğini ve buna ek olarak Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak da görevlendirildiğini duyurdu.

ABD'nin Suriye ve Irak hükümetleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Trump, Barrack'ın iki ülkeyle yürütülen temaslarda görev alacağını ifade etti.

Barrack'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevi de devam edecek.

Tom Barrack, Mart 2025'te Trump tarafından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterildi. Adaylığı Nisan 2025'te Senato tarafından onaylandı. Mayıs 2025'te ise Suriye Özel Temsilcisi olarak atandı.

Tom Barrack kimdir?

Barrack, 2016 seçimlerinde Trump'ın kampanya danışmanlarındandı.

Trump, 2024 yılında Barrack'ı "Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır" sözleriyle tanıtmıştı.

Barrack en son 2013 yılında Forbes dergisinin milyarderler listesinde girmişti. Dergi 2021 yılında Barrack'ın servetini 600 milyon doların altında olarak hesapladı.

Los Angeles'a göç eden Lübnanlı bir ailenin torunu olan finansçı, iyi düzeyde Arapça konuşuyor.

Barrack evli ve dört çocuğu var.

Barrack, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına kurallara aykırı şekilde lobi faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

O zaman 250 milyon dolar kefalet ödeyerek hapse girmekten kurtulan finansçı, 2022 yılında suçlamalardan beraat etti.

Barrack ise altı hafta süren davada "asla yanlış hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Savunmasında, uzun yıllar Ortadoğu ile iş yaptığı için bölge ile ilgili "kültürel bir altıncı his" geliştirdiğini de söyledi.

Kaynak: BBC

Donald Trump, ABD Başkanı, Diplomasi, Politika, Suriye, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Barrack'ın Görev Alanını G genişletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
10:06
Türkiye’nin büyüme rakamları belli oldu
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:55:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump, Barrack'ın Görev Alanını G genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.