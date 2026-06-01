Trump, Barrack\'ın Görev Alanını G genişletti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görev alanının genişletildiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack'ın Suriye Özel Başkanlık Temsilciliği görevini sürdüreceğini ve buna ek olarak Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak da görevlendirildiğini duyurdu.

ABD'nin Suriye ve Irak hükümetleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Trump, Barrack'ın iki ülkeyle yürütülen temaslarda görev alacağını ifade etti.

Barrack'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevi de devam edecek.

Tom Barrack, Mart 2025'te Trump tarafından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterildi. Adaylığı Nisan 2025'te Senato tarafından onaylandı. Mayıs 2025'te ise Suriye Özel Temsilcisi olarak atandı.

Tom Barrack kimdir?

Barrack, 2016 seçimlerinde Trump'ın kampanya danışmanlarındandı.

Trump, 2024 yılında Barrack'ı "Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır" sözleriyle tanıtmıştı.

Barrack en son 2013 yılında Forbes dergisinin milyarderler listesinde girmişti. Dergi 2021 yılında Barrack'ın servetini 600 milyon doların altında olarak hesapladı.

Los Angeles'a göç eden Lübnanlı bir ailenin torunu olan finansçı, iyi düzeyde Arapça konuşuyor.

Barrack evli ve dört çocuğu var.

Barrack, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına kurallara aykırı şekilde lobi faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

O zaman 250 milyon dolar kefalet ödeyerek hapse girmekten kurtulan finansçı, 2022 yılında suçlamalardan beraat etti.

Barrack ise altı hafta süren davada "asla yanlış hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Savunmasında, uzun yıllar Ortadoğu ile iş yaptığı için bölge ile ilgili "kültürel bir altıncı his" geliştirdiğini de söyledi.