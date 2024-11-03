Trump: \'Ben Barışın Adayıyım\'

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ABD'de başkan adayı Donald Trump, barışın adayı olduğunu söyledi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında, Michigan eyaletinde konuştu. Trump, konuşmasında rakibi Kamala Harris'in seçim kampanyalarını eleştirerek, "Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla kampanya yürütüyor. Babası (Dick Cheney), Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmişti" dedi.

Müslüman Demokratların oylarına talip olduğunu söyleyen Trump, "Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım" ifadelerini kullandı.