Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme! - Son Dakika
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Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme!

28.04.2023 10:45

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, geçmişte yaptığı konuşmalardaki gaflarıyla sık sık eleştirilirken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da diline düştü. 2024'teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyuran Trump, seçim kampanyası için gerçekleştirdiği konuşmasında Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anların taklidini yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sık sık yaptığı gaflarla ve tuhaf hareketleri ile gündeme gelen Başkan Joe Biden'ın adaylık açıklamasından sonra ilk kez miting yaptı.

SAHNEDE YOLU ŞAŞIRDIĞI ANLARI TAKLİT ETTİ

Gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde karşı karşıya geleceği Biden'ın sahnede yolu şaşırdığı anları taklit eden Trump, salondakileri kırdı geçirdi. Trump konuşmasında " Beyaz Saray'ı geri alacağız" ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kendisi de ve 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, Biden'ın adaylığını duyurmasının ardından kendi sitesinden konuya ilişkin görüntülü bir mesaj paylaşmıştı. Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirdiğiniz bile bunlar, birkaç yıldır Joe Biden'ın ulusumuza verdiği zararı vermezler. Yanına bile yaklaşamazlar. Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akılalmaz"" demişti.

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Donald Trump, Joe Biden, Dünya, Güncel, Son Dakika

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