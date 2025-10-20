Trump: Gazze\'de Ateşkes Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya rağmen Gazze'ye saldıran İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin hala yürürlükte olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Gazze'de ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte" yanıtını verdi. İsrail'in saldırıları ile ilgili değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin 'ateşkes ihlallerine karışmadığını' belirterek, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı. Trump, "Bu durum sert ama uygun bir şekilde ele alınacak" dedi.

Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu kaydeden Trump, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.