Trump\'ın 11\'inci torunu dünyaya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son gününde Abu Dabi'de 1.4 trilyon dolarlık dev bir yatırım anlaşması imzaladıktan sonra kızı Tiffany'nin yeni doğan oğlunu görmek için ABD'ye döneceğini söyledi. Trump, "Muhteşem bir gezi oldu. Şimdi eve dönme zamanı. Kızım bir bebek dünyaya getirdi. Eve dönüp o küçük bebeği göreceğim." diyen Trump, Perşembe günü doğan ilk çocuğu Alexander Trump Boulos'u kucaklamak için sabırsızlandığını belirtti.

"DÜNYAYA HOŞ GELDİN TATLI OĞLUMUZ"

Trump'ın 31 yaşındaki kızı Tiffany, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, eşi Michael Boulos ile birlikte dün bebeklerinin doğduğunu duyurdu. Tiffany Trump, bir oğlu olduğunu açıklarken, "Dünyaya hoş geldin tatlı oğlumuz Alexander Trump Boulos. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyoruz! Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederiz" notunu yazdı. Tiffany Trump, ayrıca bebeğinin ilk fotoğrafını yüzünü göstermeden sadece ayağının fotoğrafını paylaştı.

TRUMP'IN 11. TORUNU OLDU

Donald Trump'ın torunları: Donald Trump Jr. ile eski eşi Vanessa'dan 5, Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'dan 3, Eric Trump ile eşi Lara'dan ise 2 torunu var. Donald Trump'ın üç evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor: Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump ve Barron Trump.