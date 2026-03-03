Trump'ın boynundaki kızarıklık hakkında doktorundan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın boynundaki kızarıklık hakkında doktorundan açıklama

Trump\'ın boynundaki kızarıklık hakkında doktorundan açıklama
03.03.2026 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın boynunda görülen kızarıklık hakkında açıklama geldi. Trump'ın doktoru Sean Barbabella, kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını belirtti. Başkanın bu tedaviye bir hafta boyunca devam edeceği ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi beklendiği ifade edildi. Daha önce Trump'ın elinde görülen morluklar da sağlık endişelerini artırmıştı. Ancak Trump, bu durumun aspirin kullanımından kaynaklandığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende boynunda görülen kızarıklık, Trump'ın sağlığı hakkında tartışmalara neden oldu.

Trump'ın doktoru Sean Barbabella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın boynundaki kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını söyledi.

Barbabella, "Başkan Trump, boynunun sağ tarafında sık başvurulan bir krem kullanıyor, bu önleyici bir cilt bakımıdır. Başkan bu tedaviye bir hafta boyunca devam edecek ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Barbabella, söz konusu kremin adının ne olduğu ve Trump'ın neden bu cilt bakımına ihtiyaç duyduğu konusunda detay vermedi.

Trump'ın boynundaki kızarıklık hakkında doktorundan açıklama

ELİNDEKİ MORLUKLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce Trump'ın elinde görülen morluklar, ABD başkanı hakkındaki sağlık endişelerini artırmıştı.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün el sıkışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ise, aspirin kullandığı için bu tür morlukların oluştuğunu belirterek, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın boynundaki kızarıklık hakkında doktorundan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

08:09
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:23
Osimhen ve Ndidi İran’a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşanıyor
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
07:14
’’Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor’’ sorusuna Nihat Hatipoğlu’ndan bomba yanıt
''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?'' sorusuna Nihat Hatipoğlu'ndan bomba yanıt
07:04
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 08:15:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'ın boynundaki kızarıklık hakkında doktorundan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.