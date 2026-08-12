Trump\'ın Gizli Türkiye İnişi

Amerikan CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinden iki üye, Trump'ın temmuz ayında Türkiye'de gizlice indiği bulunuyordu.Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle Trump'a tahsis edilen uçağa binmeyip, Air Force One olduğu düşünülen uçakta kaldılar. Trump, 8 Temmuz'da yetkililer ve basın mensuplarıyla birlikte Air Force One'a bindikten sonra, gizlice askeri bir uçağa götürülmek üzere bir yemek kamyonuna saklandı."Air Force One" adı, başkanın bulunduğu her uçak için kullanılıyor, ancak bu durumda orijinal uçak çağrı sinyalini koruyarak bir yem görevi gördü.BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e göre, Rubio ve Bessent, Trump'a bir şey olması durumunda halefiyet sırasını korumak için ilk uçakta kaldılar.Başkanın ölmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Başkan Yardımcısı JD Vance görevi devralır, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Geçici Başkanı gelir. Sıralamada bir sonraki isim Dışişleri Bakanı, ardından Hazine Bakanıdır. Air Force One olarak adlandırılan ilk uçakta kalan diğer kişiler arasında Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller ve Beyaz Saray iletişim direktörü Steven Cheung da bulunuyordu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Trump'ı Ankara'dan çıkaran ikinci uçakta Savunma Bakanı Pete Hegseth de vardı. BBC, konuyla ilgili yorum almak için Beyaz Saray ile iletişime geçti. 10 Ağustos Pazartesi gecesi gazetecilere konuşan Trump, aldatmaca kararının ABD ordusu ve Gizli Servisi tarafından alındığını ve onların kendisinin "farklı bir uçakla gitmesini istediklerini" söyledi. Güvenlik tehdidinin niteliği belirsizliğini koruyor; Trump herhangi bir ayrıntı vermedi, sadece "çok sayıda tehdit aldığını" söyledi. "Önemli bir başkanın karşı karşıya kaldığı birçok tehdit vardır" diye ekledi. Kabine sekreterlerinin ve diğer yetkililerin, uçakta görev yapan Hava Kuvvetleri mensuplarıyla birlikte operasyon hakkında ne bildikleri de belirsiz. Basın mensupları, bir aldatmaca uçuşunda yer aldıklarının farkında olmadıklarını söylediler.Gizli Servis personeli "hile oyunları" olarak adlandırılan çeşitli taktiklere yaygın olarak başvurabiliyor. Örneğin, başkanın ağır zırhlı limuzininin birebir aynı versiyonları, konvoy sırasında sık sık yer değiştirir; aynı şekilde başkanı havada taşıyan helikopterler de yer değiştirir. Yurtdışına yapılan yüksek riskli seyahatler sırasında genellikle daha ayrıntılı operasyonlar gerçekleştirilir ve bu durumlarda Air Force One'daki muhabirlere genellikle bilgi verilir ve hareketleri gerçek zamanlı olarak bildirmemeleri istenir. Örneğin, Mart 2000'de dönemin Başkanı Bill Clinton, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, Air Force One'ın renklerini taşıyan bir sahte uçağın ardından iniş yapan, üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan bir özel jetle uçmuştu. Seyahatten önce Beyaz Saray, o dönemde Beyaz Saray Muhabirleri Birliği başkanı olan USA Today muhabiri Susan Page'i güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgilendirmişti. Page bu hafta ilk kez, "Bana oraya uçmanın tehlikeleri nedeniyle alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinden bahsettiler, bunlar arasında sahte uçak kullanımı da vardı" diye açıkladı. Washington Post'a verdiği bir röportajda, "Elbette, tehlikeler Başkan Clinton'ın yanı sıra geziyi takip eden gazetecileri de tehdit ediyordu" dedi. Ayrıca, Rubio, Bessent, diğer personel ve Beyaz Saray basın mensuplarını taşıyan uçağın yolcularının Ankara gezisi sırasında ne tür bir tehlike altında oldukları da şu anda net değil. Beyaz Saray Muhabirleri Birliği olayla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .