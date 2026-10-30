Trump\'ın Kansas ve Iowa mitingleri iptal edildi, tek mitingi Florida\'da yapılacak

Trump'ın Kansas ve Iowa mitingleri iptal edildi, tek mitingi Florida'da yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Kansas ve Iowa'da hafta sonu düzenlenmesi beklenen mitinglerini iptal ettiği bildirildi. Amerikan basınına göre Trump'ın ara seçimler öncesi tek yüz yüze mitingi bugün Florida'da yapılacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde Kansas ve Iowa'daki mitinglerini iptal ettiği bildirildi.
Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kansas ve Iowa eyaletlerinde hafta sonu düzenlenmesi beklenen seçim mitinglerinin iptal olduğunu duyurdu. Trump'ın, iptal edilen etkinliklerin ardından 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde gerçekleştireceği tek yüz yüze mitingin, bugün Florida'da düzenlenecek etkinlik olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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